Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ

Протягом 11 листопада авіація, ракетні війська та артилерія українських захисників успішно атакували 2 райони зосередження особового складу та техніки, 3 командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, а також 3 інших важливих об’єкти російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1358-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- 11 листопада на фронті відбулося 217 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 12 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 154 180 (+1 000) осіб
танків — 11 342 (+0) од.
бойових броньованих машин — 23 556 (+3) од.
артилерійських систем — 34 379 (+13) од.
РСЗВ — 1 540 (+1) од.
засоби ППО — 1 240 (+1) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 804 (+162) од.
крилаті ракети — 3 926 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 123 (+87) од.
спеціальна техніка — 3 994 (+1) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби.
Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.
