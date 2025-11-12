Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ

Протягом 11 листопада авіація, ракетні війська та артилерія українських захисників успішно атакували 2 райони зосередження особового складу та техніки, 3 командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, а також 3 інших важливих об’єкти російських окупантів.

Втрати армії РФ станом на 12 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 154 180 (+1 000) осіб

танків — 11 342 (+0) од.

бойових броньованих машин — 23 556 (+3) од.

артилерійських систем — 34 379 (+13) од.

РСЗВ — 1 540 (+1) од.

засоби ППО — 1 240 (+1) од.

літаків — 428 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 804 (+162) од.

крилаті ракети — 3 926 (+0) од.

кораблі / катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 67 123 (+87) од.

спеціальна техніка — 3 994 (+1) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби.

Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.