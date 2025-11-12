Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ
Україна уразила 3 командно-спостережні пункти армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 11 листопада авіація, ракетні війська та артилерія українських захисників успішно атакували 2 райони зосередження особового складу та техніки, 3 командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, а також 3 інших важливих об’єкти російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1358-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • 11 листопада на фронті відбулося 217 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 12 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 154 180 (+1 000) осіб

  • танків — 11 342 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 23 556 (+3) од.

  • артилерійських систем — 34 379 (+13) од.

  • РСЗВ — 1 540 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 240 (+1) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 804 (+162) од.

  • крилаті ракети — 3 926 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 123 (+87) од.

  • спеціальна техніка — 3 994 (+1) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби.

Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.

