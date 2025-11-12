Як працюють українські дрони-перехоплювачі — відео

Глава держави Володимир Зеленський показав унікальні кадри бойової робити дронів-перехоплювачів українського виробництва. Саме вони залучені до ефективного знищення російських безпілотників, які щоденно атакують Україну.
Головні тези:
- Протягом 12 днів дрони-перехоплювачі змогли знищити понад 150 ворожих цілей.
- Наразі Україна працює над тіснішою взаємодією з партнерами для розвитку цієї технології.
Зеленський показав, як працюють дрони-перехоплювачі
Володимир Зеленський звертає увагу на те, що майже щоночі захисники неба роблять все можливе, щоб максимально ефективно відбити російські повітряні напади.
На цьому тлі глава держави пообіцяв, що в Україні обов’язково продовжать розвивати та вдосконалювати технологію дронів-перехоплювачів, а також активно навчати екіпажі.
Український лідер офіційно підтвердив, що Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів.
