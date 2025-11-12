Як працюють українські дрони-перехоплювачі — відео
Як працюють українські дрони-перехоплювачі — відео

Володимир Зеленський
дрон-перехоплювач

Глава держави Володимир Зеленський показав унікальні кадри бойової робити дронів-перехоплювачів українського виробництва. Саме вони залучені до ефективного знищення російських безпілотників, які щоденно атакують Україну.

Головні тези:

  • Протягом 12 днів дрони-перехоплювачі змогли знищити понад 150 ворожих цілей.
  • Наразі Україна працює над тіснішою взаємодією з партнерами для розвитку цієї технології.

Зеленський показав, як працюють дрони-перехоплювачі

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що майже щоночі захисники неба роблять все можливе, щоб максимально ефективно відбити російські повітряні напади.

І разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією, мобільними вогневими групами вже значно зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, є збиття і цієї ночі. І буде більше.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави пообіцяв, що в Україні обов’язково продовжать розвивати та вдосконалювати технологію дронів-перехоплювачів, а також активно навчати екіпажі.

Український лідер офіційно підтвердив, що Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів.

Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами — спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям, — підсумував Володимир Зеленський.

