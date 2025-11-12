Как работают украинские дроны-перехватчики — видео

Глава государства Владимир Зеленский показал уникальные кадры боевой делать дронов-перехватчиков украинского производства. Именно они привлечены к эффективному уничтожению российских беспилотников, ежедневно атакующих Украину.
Главные тезисы
- В течение 12 дней дроны-перехватчики смогли уничтожить более 150 вражеских целей.
- В настоящее время Украина работает над более тесным взаимодействием с партнерами для развития этой технологии.
Зеленский показал, как работают дроны-перехватчики
Владимир Зеленский обращает внимание на то, что почти каждую ночь защитники неба делают все возможное, чтобы максимально эффективно отразить российские воздушные нападения.
На этом фоне глава государства пообещал, что в Украине обязательно продолжат развивать и совершенствовать технологию дронов-перехватчиков, а также активно учить экипажи.
Украинский лидер официально подтвердил, что Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков.
