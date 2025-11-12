Как работают украинские дроны-перехватчики — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Как работают украинские дроны-перехватчики — видео

Владимир Зеленский
Зеленский показал, как работают дроны-перехватчики
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский показал уникальные кадры боевой делать дронов-перехватчиков украинского производства. Именно они привлечены к эффективному уничтожению российских беспилотников, ежедневно атакующих Украину.

Главные тезисы

  • В течение 12 дней дроны-перехватчики смогли уничтожить более 150 вражеских целей.
  • В настоящее время Украина работает над более тесным взаимодействием с партнерами для развития этой технологии.

Зеленский показал, как работают дроны-перехватчики

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что почти каждую ночь защитники неба делают все возможное, чтобы максимально эффективно отразить российские воздушные нападения.

И вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией, мобильными огневыми группами уже значительно растут результаты у дронов-перехватчиков: с начала месяца уже более 150 целей. И будет больше.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства пообещал, что в Украине обязательно продолжат развивать и совершенствовать технологию дронов-перехватчиков, а также активно учить экипажи.

Украинский лидер официально подтвердил, что Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков.

Работаем над более тесным взаимодействием с партнерами — совместное производство, финансирование позволят нам масштабировать это быстрее. Благодарю всех, кто развивает направление, — подытожил Владимир Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский подтвердил оккупацию россиянами еще 3 населенных пунктов Украины
Александр Сырский
Сырский отчитывается о ситуации на фронте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы". Команда Путина публично обратилась к Украине
Кремль снова имитирует готовность к мирным переговорам
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Украину 121 дроном
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину — первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?