Россия атаковала Украину 121 дроном

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 11-12 ноября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 121 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогла обезвредить 90 вражеских целей.
Главные тезисы
- Дроны сбивали на севере, востоке, юге и центре страны.
- Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 19 локациях.
Новая атака России на Украину — первые подробности
Очередное воздушное нападение врага началось в 19:00 12 ноября.
В этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Следует также отметить, что около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
