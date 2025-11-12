Россия атаковала Украину 121 дроном

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 11-12 ноября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 121 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогла обезвредить 90 вражеских целей.

Новая атака России на Украину — первые подробности

Очередное воздушное нападение врага началось в 19:00 12 ноября.

В этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Следует также отметить, что около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке, юге и центре страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.