Кремль объявил свои планы относительно ядерных испытаний

Спикер Кремля Дмитрий Песков продолжает уверять, что Россия и Китай "не проводят испытания ядерного оружия". Кроме того, он добавил, что Москва "услышала" заявления США о проведении ядерных испытаний в ближайшее время.
Главные тезисы
- Путин до сих пор не принял финальное решение в этом вопросе.
- Фактически жесткая реакция Трампа стала для Кремля сдерживающим фактором.
Что задумала команда Путина
Российские пропагандисты поинтересовались у спикера Кремля, посылали ли власти РФ "сигнал" Вашингтону после того, как Дональд Трамп объявил о проведении ядерных испытаний в ближайшем будущем.
Как отметил Песков, на фоне последних событий диктатор Путин дал "поручение разобраться на базе Совбеза России в межведомственном формате по этому вопросу".
Кроме того, глава Кремля приказал своей команде сделать вывод о "целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям".
Как уже упоминалось ранее, американский лидер поручил Минобороны США немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия после заявлений Владимира Путина об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-