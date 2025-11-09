Кремль объявил свои планы относительно ядерных испытаний

Спикер Кремля Дмитрий Песков продолжает уверять, что Россия и Китай "не проводят испытания ядерного оружия". Кроме того, он добавил, что Москва "услышала" заявления США о проведении ядерных испытаний в ближайшее время.

Что задумала команда Путина

Российские пропагандисты поинтересовались у спикера Кремля, посылали ли власти РФ "сигнал" Вашингтону после того, как Дональд Трамп объявил о проведении ядерных испытаний в ближайшем будущем.

Сигнал таков: мы услышали заявление от президента Соединенных Штатов, в котором он сказал, что Россия и Китай занимаются испытаниями ядерного оружия, и что Америка в ближайшее время сделает то же самое. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Как отметил Песков, на фоне последних событий диктатор Путин дал "поручение разобраться на базе Совбеза России в межведомственном формате по этому вопросу".

Кроме того, глава Кремля приказал своей команде сделать вывод о "целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям".

Как уже упоминалось ранее, американский лидер поручил Минобороны США немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия после заявлений Владимира Путина об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.