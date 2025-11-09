Кремль оголосив свої плани щодо ядерних випробувань

Речник Кремля Дмитро Пєсков продовжує запевняти, що Росія і Китай "не проводять випробувань ядерної зброї". Окрім того, він додав, що Москва "почула" заяви США щодо проведення ядерних випробувань найближчим часом.

Що замислила команда Путіна

Російські пропагандисти поцікавилися у речника Кремля, чи надсилала влада РФ "сигнал" Вашингтону після того, як Дональд Трамп оголосив про проведення ядерних випробувань у найближчому майбутньому.

Сигнал такий: ми почули заяву від президента Сполучених Штатів, в якій він сказав, що Росія і Китай займаються випробуваннями ядерної зброї, і що Америка найближчим часом зробить те ж саме. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Як зазначив Пєсков, на тлі останніх подій диктатор Путін дав "доручення розібратися на базі Радбезу Росії в міжвідомчому форматі з цим питанням".

Окрім того, глава Кремля наказав своїй команді дійти висновку про "доцільність або недоцільність початку підготовки до ядерних випробувань".

Як уже згадувалося раніше, американський лідер доручив Міноборони США негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї після заяв Володимира Путіна про випробування крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.