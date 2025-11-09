Французькі рибалки допомагають рятувати українців від атак РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Французькі рибалки роблять свій внесок у перемогу України
Джерело:  The Guardian

Західні журналісти звернули увагу на те, що рибалки з французької Бретані надсилають Україні старі рибацькі сітки, які потім використовуються для створення антидронових тунелів. Така допомога дає можливість рятувати життя цивільних українців на тлі посилення російського терору.

Головні тези:

  • Важливою місією керує Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités.
  • Україна вже отримала дві партії сіток загальною довжиною 280 км.

Що важливо розуміти, термін придатності глибоководної сітки коливається у межах одного-двох років.

Після активного використання вона зношується і стає непридатною для ремонту.

У минулому приблизно 800 тонн сіток були викликом для Франції, адже їх потрібно було якимось чином утилізувати.

Французькі рибалки нарешті зрозуміли, як вбити одразу двох зайців одним пострілом: зараз сітки з кінського волосу використовуються для захисту від російських дронів в Україні.

Згідно з даними журналістів, Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités надіслала уже дві партії сіток загальною довжиною 280 км.

Вони допоможуть рятувати життя не лише цивільних, а й також військових у прифронтових територіях.

Сітки, які ми відправляємо, зроблені з кінського волосу і використовуються для глибоководного лову морського чорта, який досить сильний і б'є по сітках з силою, схожою на силу дрона, — розповів Крістіан Абазіу, відповідальний за логістику в Kernic Solidarités.

