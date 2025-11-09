Французькі рибалки допомагають рятувати українців від атак РФ

Західні журналісти звернули увагу на те, що рибалки з французької Бретані надсилають Україні старі рибацькі сітки, які потім використовуються для створення антидронових тунелів. Така допомога дає можливість рятувати життя цивільних українців на тлі посилення російського терору.
Головні тези:
- Важливою місією керує Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités.
- Україна вже отримала дві партії сіток загальною довжиною 280 км.
Французькі рибалки роблять свій внесок у перемогу України
Що важливо розуміти, термін придатності глибоководної сітки коливається у межах одного-двох років.
Після активного використання вона зношується і стає непридатною для ремонту.
У минулому приблизно 800 тонн сіток були викликом для Франції, адже їх потрібно було якимось чином утилізувати.
Французькі рибалки нарешті зрозуміли, як вбити одразу двох зайців одним пострілом: зараз сітки з кінського волосу використовуються для захисту від російських дронів в Україні.
Згідно з даними журналістів, Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités надіслала уже дві партії сіток загальною довжиною 280 км.
Вони допоможуть рятувати життя не лише цивільних, а й також військових у прифронтових територіях.
