Французькі рибалки допомагають рятувати українців від атак РФ

Західні журналісти звернули увагу на те, що рибалки з французької Бретані надсилають Україні старі рибацькі сітки, які потім використовуються для створення антидронових тунелів. Така допомога дає можливість рятувати життя цивільних українців на тлі посилення російського терору.

Французькі рибалки роблять свій внесок у перемогу України

Що важливо розуміти, термін придатності глибоководної сітки коливається у межах одного-двох років.

Після активного використання вона зношується і стає непридатною для ремонту.

У минулому приблизно 800 тонн сіток були викликом для Франції, адже їх потрібно було якимось чином утилізувати.

Французькі рибалки нарешті зрозуміли, як вбити одразу двох зайців одним пострілом: зараз сітки з кінського волосу використовуються для захисту від російських дронів в Україні.

Згідно з даними журналістів, Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités надіслала уже дві партії сіток загальною довжиною 280 км.

Вони допоможуть рятувати життя не лише цивільних, а й також військових у прифронтових територіях.