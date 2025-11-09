Французские рыбаки помогают спасать украинцев от атак РФ

Западные журналисты обратили внимание на то, что рыбаки из французской Бретани отправляют Украине старые рыбацкие сетки, которые затем используются для создания антидроновых тоннелей. Такая помощь позволяет спасать жизнь гражданских украинцев на фоне усиления российского террора.

Французские рыбаки вносят свой вклад в победу Украины

Что важно понимать, срок годности глубоководной сетки колеблется в пределах одного-двух лет.

После активного использования она изнашивается и становится непригодной для ремонта.

В прошлом около 800 тонн сеток были вызовом для Франции, ведь их нужно было каким-то образом утилизировать.

Французские рыбаки наконец-то поняли, как убить сразу двух зайцев одним выстрелом: сейчас сетки из конского волоса используются для защиты от российских дронов в Украине.

Согласно данным журналистов, Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités отправила уже две партии сеток общей протяженностью 280 км.

Они помогут спасать жизни не только гражданских, но и военных в прифронтовых территориях.