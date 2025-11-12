Сырский подтвердил оккупацию россиянами еще 3 населенных пунктов Украины
Сырский подтвердил оккупацию россиянами еще 3 населенных пунктов Украины

Александр Сырский
Сырский отчитывается о ситуации на фронте
Как сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, армия РФ сейчас наиболее активна на Покровском направлении. Кроме того, фиксируется обострение ситуации на Запорожском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

  • Украинские воины ведут изнурительные бои в районах Купянска и Северска, а также за Ровнополье и Яблоково.
  • Александр Сырский заявил о колоссальных потерях армии РФ на Покровском направлении.

Сырский отчитывается о ситуации на фронте

По словам главкома, украинские воины работают в режиме активной обороны.

Это важно делать на фоне наступления превосходящих сил врага. Защитники успешно отражают вражеские штурмы в районах Купянска и Северска.

Самые масштабные потери армии РФ зафиксированы на Покровском направлении — около 40 процентов боев происходит именно на этом участке фронта.

Александр Сырский официально подтвердил, что российские захватчики существенно активизировались в Запорожской области.

Там враг использует погодные условия — густой туман — для инфильтрации между украинскими позициями.

Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины Группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он также отметил, что в операционной зоне Группировки войск "Юг" за последние 3 суток армия РФ потеряла около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники.

