Сырский подтвердил оккупацию россиянами еще 3 населенных пунктов Украины

Как сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, армия РФ сейчас наиболее активна на Покровском направлении. Кроме того, фиксируется обострение ситуации на Запорожском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Главные тезисы
- Украинские воины ведут изнурительные бои в районах Купянска и Северска, а также за Ровнополье и Яблоково.
- Александр Сырский заявил о колоссальных потерях армии РФ на Покровском направлении.
Сырский отчитывается о ситуации на фронте
По словам главкома, украинские воины работают в режиме активной обороны.
Это важно делать на фоне наступления превосходящих сил врага. Защитники успешно отражают вражеские штурмы в районах Купянска и Северска.
Самые масштабные потери армии РФ зафиксированы на Покровском направлении — около 40 процентов боев происходит именно на этом участке фронта.
Александр Сырский официально подтвердил, что российские захватчики существенно активизировались в Запорожской области.
Там враг использует погодные условия — густой туман — для инфильтрации между украинскими позициями.
Он также отметил, что в операционной зоне Группировки войск "Юг" за последние 3 суток армия РФ потеряла около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники.
