Сирський підтвердив окупацію росіянами ще 3 населених пунктів України

Як повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, армія РФ наразі найбільш активна на Покровському напрямку, Окрім того, фіксується загострення ситуації на Запорізькому, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Головні тези:

  • Українські воїни ведуть виснажливі бої у районах Куп'янська та Сіверська, а також за Рівнопілля і Яблукове.
  • Олександр Сирський заявив про колосальні втрати армії РФ на Покровському напрямку.

За словами головкома, український воїни працюють в режимі активної оборони.

Це важливо робити на тлі наступу переважаючих сил ворога. Захисники успішно відбивають ворожі штурми у районах Куп'янська та Сіверська.

Наймасштабніші втрати армії РФ зафіксовано на Покровському напрямку — близько 40 відсотків боїв наразі відбувається саме на цій ділянці фронту.

Олександр Сирський офіційно підтвердив, що російські загарбники суттєво активізувалися у Запорізькій області.

Саме там ворог використовує погодні умови — густий туман — для інфільтрації між українськими позиціями.

Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове.

Він також зауважив, що в операційній зоні Угруповання військ "Південь" протягом останніх 3 діб армія РФ втратила близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.

