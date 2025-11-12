Сирський підтвердив окупацію росіянами ще 3 населених пунктів України

Як повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, армія РФ наразі найбільш активна на Покровському напрямку, Окрім того, фіксується загострення ситуації на Запорізькому, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Сирський звітує про ситуацію на фронті

За словами головкома, український воїни працюють в режимі активної оборони.

Це важливо робити на тлі наступу переважаючих сил ворога. Захисники успішно відбивають ворожі штурми у районах Куп'янська та Сіверська.

Наймасштабніші втрати армії РФ зафіксовано на Покровському напрямку — близько 40 відсотків боїв наразі відбувається саме на цій ділянці фронту.

Олександр Сирський офіційно підтвердив, що російські загарбники суттєво активізувалися у Запорізькій області.

Саме там ворог використовує погодні умови — густий туман — для інфільтрації між українськими позиціями.

Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни Угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він також зауважив, що в операційній зоні Угруповання військ "Південь" протягом останніх 3 діб армія РФ втратила близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.