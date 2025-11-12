Сирський підтвердив окупацію росіянами ще 3 населених пунктів України

Як повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, армія РФ наразі найбільш активна на Покровському напрямку, Окрім того, фіксується загострення ситуації на Запорізькому, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
Головні тези:
- Українські воїни ведуть виснажливі бої у районах Куп'янська та Сіверська, а також за Рівнопілля і Яблукове.
- Олександр Сирський заявив про колосальні втрати армії РФ на Покровському напрямку.
Сирський звітує про ситуацію на фронті
За словами головкома, український воїни працюють в режимі активної оборони.
Це важливо робити на тлі наступу переважаючих сил ворога. Захисники успішно відбивають ворожі штурми у районах Куп'янська та Сіверська.
Наймасштабніші втрати армії РФ зафіксовано на Покровському напрямку — близько 40 відсотків боїв наразі відбувається саме на цій ділянці фронту.
Олександр Сирський офіційно підтвердив, що російські загарбники суттєво активізувалися у Запорізькій області.
Саме там ворог використовує погодні умови — густий туман — для інфільтрації між українськими позиціями.
Він також зауважив, що в операційній зоні Угруповання військ "Південь" протягом останніх 3 діб армія РФ втратила близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.
