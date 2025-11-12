Росія атакувала Україну понад 120 дронами
Україна
Росія атакувала Україну понад 120 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 11-12 листопада російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знешкодити 90 ворожих цілей. 

Головні тези:

  • Дрони збивали на півночі, сході, півдні та центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — перші подробиці

Черговий повітряний напад ворога розпочався о 19:00 12 листопада.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто також зазначити, що близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

