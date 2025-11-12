Росія атакувала Україну понад 120 дронами

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 11-12 листопада російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знешкодити 90 ворожих цілей.
Головні тези:
- Дрони збивали на півночі, сході, півдні та центрі країни.
- Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — перші подробиці
Черговий повітряний напад ворога розпочався о 19:00 12 листопада.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто також зазначити, що близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
