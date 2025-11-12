Украина поразила 3 командно-наблюдательных пункта армии РФ
Украина
Украина поразила 3 командно-наблюдательных пункта армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
В течение 11 ноября авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали 2 района сосредоточения личного состава и техники, 3 командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также 3 других важных объекта российских оккупантов.

  • Начались 1358 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • 11 ноября на фронте произошло 217 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 12 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 154 180 (+1 000) человек

  • танков — 11 342 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 556 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 34 379 (+13) ед.

  • РСЗО — 1 540 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1240 (+1) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 79 804 (+162) ед.

  • крылатые ракеты — 3 926 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 123 (+87) ед.

  • специальная техника — 3 994 (+1) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 44 управляемых бомбы.

Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3965 дронов-камикадзе.

