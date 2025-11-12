Россия вынуждена продавать нефть с аномальными скидками

Дисконт на российскую нефть Urals в Brent в порту Приморск 10 ноября вырос до 19,4 долларов за баррель. Что важно понимать, это абсолютный антирекорд в 2025 году.
Главные тезисы
- Санкции Трампа уже ударили по бюджету Кремля.
- Существует высокая вероятность того, что ситуация будет ухудшаться.
Россия столкнулась с новой проблемой
Журналисты обращают внимание на то, что еще в начале ноября размер скидок колебался на уровне 13–14 долл. за баррель.
Ситуация начала существенно ухудшаться после санкционных ударов президента США Дональда Трампа по "Лукойлу" и "Роснефти".
По словам экономистов, максимальные скидки Urals к Brent были зафиксированы во втором квартале 2022 года: 31,9 долл. за баррель и в первом квартале 2023 года — 30 долл. за баррель.
Однако, что важно понимать, в те периоды нефть была значительно дороже показателей 2025 года.
По оценкам, стоимость Brent в начале ноября составила 65,8 долл. за тонну.
Кремль также не может игнорировать тот факт, что крупнейшие покупатели российской нефти, прежде всего Индия и Китай, начали медленно сокращать закупки российской нефти под давлением США.
