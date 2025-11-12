Дисконт на российскую нефть Urals в Brent в порту Приморск 10 ноября вырос до 19,4 долларов за баррель. Что важно понимать, это абсолютный антирекорд в 2025 году.

Россия столкнулась с новой проблемой

Журналисты обращают внимание на то, что еще в начале ноября размер скидок колебался на уровне 13–14 долл. за баррель.

Ситуация начала существенно ухудшаться после санкционных ударов президента США Дональда Трампа по "Лукойлу" и "Роснефти".

По словам экономистов, максимальные скидки Urals к Brent были зафиксированы во втором квартале 2022 года: 31,9 долл. за баррель и в первом квартале 2023 года — 30 долл. за баррель.

Однако, что важно понимать, в те периоды нефть была значительно дороже показателей 2025 года.

По оценкам, стоимость Brent в начале ноября составила 65,8 долл. за тонну.

Последний раз скидки на роснефть достигали отметки выше 15 долл. за баррель в начале 2025 года после введения масштабного пакета санкций США против "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", более 180 судов.

Кремль также не может игнорировать тот факт, что крупнейшие покупатели российской нефти, прежде всего Индия и Китай, начали медленно сокращать закупки российской нефти под давлением США.