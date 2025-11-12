Россия вынуждена продавать нефть с аномальными скидками
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия вынуждена продавать нефть с аномальными скидками

Россия столкнулась с новой проблемой
Читати українською
Источник:  online.ua

Дисконт на российскую нефть Urals в Brent в порту Приморск 10 ноября вырос до 19,4 долларов за баррель. Что важно понимать, это абсолютный антирекорд в 2025 году.

Главные тезисы

  • Санкции Трампа уже ударили по бюджету Кремля.
  • Существует высокая вероятность того, что ситуация будет ухудшаться.

Россия столкнулась с новой проблемой

Журналисты обращают внимание на то, что еще в начале ноября размер скидок колебался на уровне 13–14 долл. за баррель.

Ситуация начала существенно ухудшаться после санкционных ударов президента США Дональда Трампа по "Лукойлу" и "Роснефти".

По словам экономистов, максимальные скидки Urals к Brent были зафиксированы во втором квартале 2022 года: 31,9 долл. за баррель и в первом квартале 2023 года — 30 долл. за баррель.

Однако, что важно понимать, в те периоды нефть была значительно дороже показателей 2025 года.

По оценкам, стоимость Brent в начале ноября составила 65,8 долл. за тонну.

Последний раз скидки на роснефть достигали отметки выше 15 долл. за баррель в начале 2025 года после введения масштабного пакета санкций США против "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", более 180 судов.

Кремль также не может игнорировать тот факт, что крупнейшие покупатели российской нефти, прежде всего Индия и Китай, начали медленно сокращать закупки российской нефти под давлением США.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы". Команда Путина публично обратилась к Украине
Кремль снова имитирует готовность к мирным переговорам
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Прокремлевский президент Сербии Вучич готовится к войне с Россией
Вучич рассказал, чем сейчас живет Европа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 3 командно-наблюдательных пункта армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?