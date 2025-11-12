Силы обороны ударили по российскому заводу "Ставролен" и складу боеприпасов

12 ноября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что украинские войска успешно атаковали инфраструктуру ООО "Ставролен" в российском Буденовске и состав боеприпасов на ВОТ Донецкой области.
Главные тезисы
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Как отмечает Генштаб ВСУ, новые операции были совершены в целях снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса армии РФ.
Подразделения украинских войск совершили мощные атаки на инфраструктуру ООО "Ставролен" (Будёновск, Ставропольский край, РФ).
После атаки прогремела серия взрывов, начался пожар в районе цели.
Также под удары Сил обороны Украины попал склад боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Мир Донецкой области.
Все последствия атаки выясняются и будут объявлены впоследствии.
