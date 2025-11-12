Силы обороны ударили по российскому заводу "Ставролен" и складу боеприпасов
Силы обороны ударили по российскому заводу "Ставролен" и складу боеприпасов

Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
12 ноября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что украинские войска успешно атаковали инфраструктуру ООО "Ставролен" в российском Буденовске и состав боеприпасов на ВОТ Донецкой области.

  • Украинские войска принимают меры для взрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • Следите за обновлениями, чтобы узнать последствия успешной операции Сил обороны Украины и их дальнейшие действия в борьбе против оккупантов.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Как отмечает Генштаб ВСУ, новые операции были совершены в целях снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса армии РФ.

Подразделения украинских войск совершили мощные атаки на инфраструктуру ООО "Ставролен" (Будёновск, Ставропольский край, РФ).

Завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. Среди прочего производит и составные части БПЛА.

После атаки прогремела серия взрывов, начался пожар в районе цели.

Также под удары Сил обороны Украины попал склад боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Мир Донецкой области.

Все последствия атаки выясняются и будут объявлены впоследствии.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — подчеркивает Генштаб ВСУ.

