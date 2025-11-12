"Путін і таємні кімнати". Для диктатора створили загадкові кабінети

Журналісти розслідувального проєкту "Система" після детального аналізу дійшли висновку, що Кремль багато років приховував справжнє місцеперебування Володимира Путіна, використовуючи спеціально створені "кабінети-двійники".

Путін продовжує ховатись від світу

Згідно з наявними даними, для диктатора облаштували щонайменше три ідентичні кімнати в різних куточках Росії — у Ново-Огарьово, Сочі та на Валдаї.

Розрізнити їх між собою дуже складно, однак журналістам все-таки вдалося.

Вони помітили, що у цих кабінетах різні дверні ручки, декоративні лінії на стіні та папки для паперів.

З цією метою були проаналізовані десятки годин ефірів програми "Москва.Кремль.Путин", архіви сайту Кремля, документи держзакупівель і плани будівель.

Загалом стало відомо, що протягом останніх десяти років для глави Кремля створювали точні копії його підмосковного кабінету, аби приховати, де саме він перебуває у певний момент.

Хоча кабінети виглядають однаково, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності:

у сочинському — інше розташування ручки на дверях, вентиляції та лінії шва на стіні;

у валдайському — термостат і колір стільниці відрізняються від інших;

у ново-огарьовському — початковий оригінал із 2015 року.

Фото: Радіо Свобода