"Путін і таємні кімнати". Для диктатора створили загадкові кабінети
Категорія
Світ
Дата публікації

"Путін і таємні кімнати". Для диктатора створили загадкові кабінети

Путін
Джерело:  online.ua

Журналісти розслідувального проєкту "Система" після детального аналізу дійшли висновку, що Кремль багато років приховував справжнє місцеперебування Володимира Путіна, використовуючи спеціально створені "кабінети-двійники". 

Головні тези:

  • Диктатор боїться розправи й постійно змінює місця перебування.
  • 9 вересня Путін міг перебувати саме в Сочі, коли по місту вдарили українські безпілотники. 

Путін продовжує ховатись від світу

Згідно з наявними даними, для диктатора облаштували щонайменше три ідентичні кімнати в різних куточках Росії — у Ново-Огарьово, Сочі та на Валдаї.

Розрізнити їх між собою дуже складно, однак журналістам все-таки вдалося.

Вони помітили, що у цих кабінетах різні дверні ручки, декоративні лінії на стіні та папки для паперів.

З цією метою були проаналізовані десятки годин ефірів програми "Москва.Кремль.Путин", архіви сайту Кремля, документи держзакупівель і плани будівель.

Загалом стало відомо, що протягом останніх десяти років для глави Кремля створювали точні копії його підмосковного кабінету, аби приховати, де саме він перебуває у певний момент.

Хоча кабінети виглядають однаково, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності:

  • у сочинському — інше розташування ручки на дверях, вентиляції та лінії шва на стіні;

  • у валдайському — термостат і колір стільниці відрізняються від інших;

  • у ново-огарьовському — початковий оригінал із 2015 року.

Фото: Радіо Свобода

В один день Путін може зніматися в кабінеті з одним "ремонтом", потім — у тому самому, але з іншим "ремонтом" і нарешті, знову в колишньому.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

