"Путин и тайные комнаты". Для диктатора создали загадочные кабинеты
Дата публикации

Путин продолжает прятаться от мира
Читати українською
Источник:  online.ua

Журналисты расследовательного проекта "Система" после детального анализа пришли к выводу, что Кремль много лет скрывал настоящее местонахождение Владимира Путина, используя специально созданные "кабинеты-двойники".

Главные тезисы

  • Диктатор боится расправы и постоянно меняет места нахождения.
  • 9 сентября Путин мог находиться в Сочи, когда по городу ударили украинские беспилотники.

Путин продолжает прятаться от мира

Согласно имеющимся данным, для диктатора обустроили не менее трех идентичных комнат в разных уголках России — в Ново-Огарево, Сочи и на Валдае.

Различить их между собой очень сложно, однако журналистам все же удалось.

Они заметили, что в этих кабинетах отличаются дверные ручки, декоративные линии на стене и папки для бумаг.

С этой целью были проанализированы десятки часов эфиров программы "Москва.Кремль.Путин", архивы сайта Кремля, документы госзакупок и планы построек.

В целом стало известно, что за последние десять лет для главы Кремля создавали точные копии его подмосковного кабинета, чтобы скрыть, где именно он находится в определенный момент.

Хотя кабинеты выглядят одинаково, журналисты обнаружили мелкие, но выразительные отличия:

  • в сочинском — другое расположение ручки на дверях, вентиляции и линии шва на стене;

  • в валдайском — термостат и цвет столешницы отличаются от других;

  • в ново-огаревском — начальный оригинал с 2015 года.

Фото: Радио Свобода

В один день Путин может сниматься в кабинете с одним "ремонтом", потом — в том же, но с другим "ремонтом" и, наконец, снова в прежнем.

