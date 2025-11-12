ВСУ вынуждены были отступить от Ровнополья на Запорожье

Силы обороны Юга официально подтвердили, что 11 ноября украинские воины вынужденно отошли от населенного пункта Ровнополья в Запорожской области на более выгодные рубежи.
Главные тезисы
- Решение об отходе было принято в целях сохранения жизни защитников.
- Продвижение армии РФ удалось остановить.
Что происходит на Запорожье
Как отмечают украинские воины, на этом участке фронта до сих пор идут жестокие бои.
На Александровском и Гуляйпольском направлениях армия РФ продолжает массированные обстрелы, а также наращивает штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленая Роща, Ровнополье, Павловка, Вороне, Степное и Новопавловское.
За прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений.
Во время штурмов враг традиционно понес серьезные потери. Так, 12 ноября украинские воины успели уничтожить 58 солдат РФ, еще около 30 оккупантов получили ранения.
По состоянию на 12 ноября Силы обороны Украины продолжают наносить по удары по силам врага.
Бои продолжаются также на других участках линии боевого столкновения этих направлений.
