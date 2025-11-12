ЗСУ змушені були відступити від Рівнопілля на Запоріжжі

Сили оборони Півдня офіційно підтвердили, що 11 листопада українські воїни вимушено відійшли від населеного пункту Рівнопілля у Запорізькій області на більш вигідні рубежі.
Головні тези:
- Рішення про відхід було ухвалене з метою збереження життя захисників.
- Просування армії РФ вдалося зупинити.
Що відбувається на Запоріжжі
Як зазначають українські воїни, на цій ділянці фронту досі точаться жорстокі бої.
На Олександрівському і Гуляйпільському напрямках армія РФ продовжує масовані обстріли, а також нарощує штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.
Під час штурмів ворог традиційно зазнав серйозних втрат. Так, 12 листопада українські воїни встигли знищити 58 осіб солдатів РФ, ще близько 30 окупантів зазнали поранень.
Станом на 12 листопада Сили оборони України продовжують завдавати уражень по силах ворога.
Важкі бої тривають також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків.
