Росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів — Зеленський
Росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, за підсумками 2025 року країна-агресорка Росія втратить щонайменше 37 млрд дол бюджетних нафтогазових доходів. Це сталося завдяки посиленню тиску на ворога з боку України та її союзників.

Головні тези:

  •  Російські нафтові компанії зазнають колосальних збитків.
  • Усі ці фактори ослаблюють воєнну машину диктатора Путіна.

Тиск на Росію вже дає плоди

Як зазначив глава держави, 12 листопада він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Останній офіційно підтвердив Володимиру Зеленському, що зафіксовані важливі результати тиску на Росію.

У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, наголошується, що десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор.

На переконання українського лідера, це дає можливість загальмувати воєнну машину Путіна.

Володимир Зеленський додав, що мають свій ефект як звичайні санкції проти ворога, так і “українські далекобійні санкції”.

Визначені також напрямки подальшого нашого санкційного тиску. Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, — танкерів росіяни використовують уже менше.

Також під час зустрічі у центрі уваги була тема повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами й важливі операції за кордоном.

