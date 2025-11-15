Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ
Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 15 ноября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, 14 ноября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава и один важный объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1361 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • 14 ноября на фронте произошло 265 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 15 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 157 400 (+1 000) человек

  • танков — 11 350 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 588 (+19) ед.

  • артиллерийских систем — 34 443 (+20) ед.

  • РСЗО — 1 541 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1 244 (+2) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 877 (+490) ед.

  • крылатых ракет — 3 940 (+14) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 67 396 (+90) ед.

  • специальной техники — 3 998 (+2) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб.

Кроме того, совершил 4239 обстрелов, из них 169 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4863 дрона-камикадзе.

