Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 14 ноября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава и один важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 15 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 157 400 (+1 000) человек

танков — 11 350 (+6) ед.

боевых бронированных машин — 23 588 (+19) ед.

артиллерийских систем — 34 443 (+20) ед.

РСЗО — 1 541 (+1) ед.

средств ПВО — 1 244 (+2) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 877 (+490) ед.

крылатых ракет — 3 940 (+14) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 67 396 (+90) ед.

специальной техники — 3 998 (+2) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб.

Кроме того, совершил 4239 обстрелов, из них 169 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4863 дрона-камикадзе.