Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 14 листопада авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1 361 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- 14 листопада на фронті відбулося 265 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 15 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 157 400 (+1 000) осіб
танків — 11 350 (+6) од.
бойових броньованих машин — 23 588 (+19) од.
артилерійських систем — 34 443 (+20) од.
РСЗВ — 1 541 (+1) од.
засобів ППО — 1 244 (+2) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 80 877 (+490) од.
крилатих ракет — 3 940 (+14) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 67 396 (+90) од.
спеціальної техніки — 3 998 (+2) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе.
