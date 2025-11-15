Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ
Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 15 листопада 2025 року
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 14 листопада авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 361 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • 14 листопада на фронті відбулося 265 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 15 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 157 400 (+1 000) осіб

  • танків — 11 350 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 23 588 (+19) од.

  • артилерійських систем — 34 443 (+20) од.

  • РСЗВ — 1 541 (+1) од.

  • засобів ППО — 1 244 (+2) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 80 877 (+490) од.

  • крилатих ракет — 3 940 (+14) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 67 396 (+90) од.

  • спеціальної техніки — 3 998 (+2) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе.

