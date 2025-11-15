Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 14 листопада авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських окупантів.

Втрати армії РФ станом на 15 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 157 400 (+1 000) осіб

танків — 11 350 (+6) од.

бойових броньованих машин — 23 588 (+19) од.

артилерійських систем — 34 443 (+20) од.

РСЗВ — 1 541 (+1) од.

засобів ППО — 1 244 (+2) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 80 877 (+490) од.

крилатих ракет — 3 940 (+14) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 67 396 (+90) од.

спеціальної техніки — 3 998 (+2) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе.