ППО знешкодила 2 ракети "Кинджал" та 91 дрон під час атаки РФ

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.