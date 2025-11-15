ППО знешкодила 2 ракети "Кинджал" та 91 дрон під час атаки РФ

Протягом ночі 14-15 листопада російські загарбники здійснювали атаку трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Тамбовської області, а також 135 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Цього разу дрони та ракети летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ — РФ, Чауда Гвардійське — ТОТ АР Криму.
Що важливо розуміти, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.
