У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ударів Росії

Вранці 15 листопада офіційно стало відомо, що атака Росії на столицю Україну забрала життя ще однієї людини: у лікарні померла літня жінка, яка постраждала внаслідок ворожого удару.

Кількість загиблих у Києві зросла до семи осіб

З заявою з цього приводу виступив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада. Тимур Ткаченко Очільник Київської міської військової адміністрації

За його словами, таким чином, кількість загиблих киян внаслідок терору російських загарбників сягнула 7 осіб.

Також станом на ранок 15 листопада відомо про щонайменше 35 постраждалих.

Мої щирі співчуття рідним, — додав Тимур Ткаченко. Поширити

За словами українського лідера Володимира Зеленського, це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.