У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ударів Росії

Вранці 15 листопада офіційно стало відомо, що атака Росії на столицю Україну забрала життя ще однієї людини: у лікарні померла літня жінка, яка постраждала внаслідок ворожого удару.
Головні тези:
- Наразі відомо про щонайменше 35 постраждалих.
- Володимир Зеленський наголосив, що це була спеціально прорахована атака.
Кількість загиблих у Києві зросла до семи осіб
З заявою з цього приводу виступив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, таким чином, кількість загиблих киян внаслідок терору російських загарбників сягнула 7 осіб.
Також станом на ранок 15 листопада відомо про щонайменше 35 постраждалих.
За словами українського лідера Володимира Зеленського, це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.
