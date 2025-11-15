У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ударів Росії
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ударів Росії

КМВА
Кількість загиблих у Києві зросла до семи осіб

Вранці 15 листопада офіційно стало відомо, що атака Росії на столицю Україну забрала життя ще однієї людини: у лікарні померла літня жінка, яка постраждала внаслідок ворожого удару.

Головні тези:

  • Наразі відомо про щонайменше 35 постраждалих.
  • Володимир Зеленський наголосив, що це була спеціально прорахована атака.

Кількість загиблих у Києві зросла до семи осіб

З заявою з цього приводу виступив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада.

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко

Очільник Київської міської військової адміністрації

За його словами, таким чином, кількість загиблих киян внаслідок терору російських загарбників сягнула 7 осіб.

Також станом на ранок 15 листопада відомо про щонайменше 35 постраждалих.

Мої щирі співчуття рідним, — додав Тимур Ткаченко.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.

Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків «іскандера» пошкоджене Посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки — Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

