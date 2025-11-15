КНДР резко сократила поставки снарядов для РФ — что произошло

Как удалось узнать Главному управлению разведки Украины, в 2025 году Северная Корея более чем вдвое сократила поставки снарядов России. Более того, она передавала стране-агрессорцы устаревшие, ведь режим Ким Чен Ина уже исчерпал свои запасы.

КНДР не сможет помогать России так, как раньше

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий обращает внимание, что регулярные поставки миллионов артиллерийских снарядов КНДР для России давали ей возможность поддерживать интенсивность огня на поле боя в прошлом году.

В общей сложности речь шла об объеме поставок в размере 6,5 миллиона артиллерийских снарядов с 2023 года.

Однако в этом году ситуация резко изменилась, ведь их количество сократилось более чем вдвое — запасы Северной Кореи наконец иссякли.

Согласно данным ГУР, в сентябре 2025 года не было зафиксировано поставок снарядов из Северной Кореи, но некоторые были зафиксированы в прошлом месяце.

Главная проблема заключалась в том, что около 50% снарядов от КНДР были настолько старыми, что их даже направляли на российские заводы для модернизации.

Несмотря на это, режим Ким Чен Ына приступил к массовому производству небольших FPV-дронов с коротким радиусом действия, а также больших беспилотников среднего радиуса действия.