КНДР різко скоротила постачання снарядів для РФ — що сталося

Як вдалося дізнатися Головному управлінні розвідки України, у 2025 році Північна Корея більш ніж удвічі скоротила постачання снарядів Росії. Ба більше, вона передавала країні-агресорці застарілі, адже режим Кім Чен Ина уже вичерпав свої запаси.

КНДР не зможе допомагати Росії так, як раніше

Заступник начальника ГУР Вадим Скібицький звертає увагу на те, що регулярні постачання мільйонів артилерійських снарядів КНДР для Росії давали їй можливість підтримувати інтенсивність вогню на полі бою минулого року.

Загалом йшлося про обсяг поставок у розмірі 6,5 мільйона артилерійських снарядів з 2023 року.

Однак цьогоріч ситуація різко змінилися, адже їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі — запаси Північної Кореї врешті вичерпалися.

Згідно з даними ГУР, у вересні 2025 не було зафіксовано поставок снарядів з Північної Кореї, але деякі були зафіксовані минулого місяця.

Головна проблема полягала в тому, що близько 50% снарядів від КНДР були настільки старими, що їх навіть направляли на російські заводи для модернізації.

Попри це, режим Кім Чен Ина розпочав масове виробництво невеликих FPV-дронів з коротким радіусом дії, а також більших безпілотників середнього радіусу дії.