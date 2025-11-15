ISW предупреждает о смене приоритетов армии РФ на фронте

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что российские захватчики сконцентрировались на захвате Покровска, а не на попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Главные тезисы
- Путин понимает, что оккупация Покровска станет для него медийной победой.
- Тем не менее, армия РФ может изменить свою стратегию в любой момент.
Чего дальше ждать от армии РФ
Согласно данным американских аналитиков, ключевой целью для российских захватчиков является именно Покровск.
Это свидетельствует о том, что они не сконцентрированы на поддержке усилий 51 общевойсковой армии по закрытию кармана с севера и северо-востока с дополнительной атакой с юга.
Как отмечает команда ISW, для Кремля потенциальный захват Покровска был бы более громкой победой, чем продвижение на других участках фронта.
Нельзя игнорировать тот факт, что украинские контратаки на северном фланге кармана постоянно срывают планы российских захватчиков.
Более того, указано, что 51-я армия РФ сталкивается с серьезными проблемами при продвижении с северо-востока.
По словам аналитиков, российское военное командование не применяет стандартные меры, которых можно было бы ожидать в такой конфигурации поля боя.
Прежде всего, речь идет о концентрации сил и средств в завершении окружения, что обычно является самым быстрым и наименее затратным способом захвата всей территории.
