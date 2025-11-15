Українські війська вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі
Українські війська вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі

Сили оборони Півдня України
ЗСУ
Read in English

15 листопада Сили оборони Півдня України офіційно підтвердили, що українські підрозділи змушені були вийти з населеного пункту Нововасилівське, що на Запорізькому напрямку, на більш вигідні для оборони позиції.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби на цій ділянці фронту відбулося близько 40 бойових зіткнень.
  • Армії РФ вдається просуватися вперед коштом колосальних втратю

Як розвивається ситуація на фронті

За словами українських воїнів, на Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини російські загарбники продовжують штурми, масовані артилерійські обстріли., а також вогневі удари.

Так, протягом 14 листопада на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках зафіксовані близько 40 бойових зіткнень.

На цьому тлі ворог не полишає спроб інфільтрації вглиб української оборони.

Армія РФ здійснила понад 350 обстрілів із використанням 1500 боєприпасів.

Українські воїни встигли ліквідувати майже 300 солдатів РФ та 58 одиниць ОВТ, серед яких — танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка.

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції.

Мапа: DeepState

Наразі продовжуються заходи з метою блокування російського просування, а також завдання силам ворога комбінованого вогневого ураження.

За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України, — йдеться в заяві.

