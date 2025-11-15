140 млрд євро для України. Чому Бельгія стала на заваді

Європейський Союз наразі робить все можливе, щоб якомога швидше подолати вето Бельгії на плану фінансування оборони України за рахунок російських заморожених активів. Однак, проблема полягає в тому, що Бельгія дійсно має вагомі причини боятися ухвалення цього рішення.

Бельгія боїться реакції Росії та наслідків для своєї країни

Офіційний Брюссель налаштований блокувати цей план, аж поки не отримає надійні гарантії від інших членів Євросоюзу.

Насамперед йдеться про те, що Euroclear зможе оперативно отримати усі кошти назад, якщо компанія буде змушена повернути активи Росії.

Вони побоюються, що це може статися, якщо пропозицію комісії буде визнано незаконною або якщо США і Росія укладуть мирну угоду, яка зобов'яже Euroclear повернути гроші. Поширити

Ба більше, влада Бельгії боїться, що Кремль може офіційно конфіскувати активи її компаній у Росії.

Вкрай високою є ймовірність того, що офіційна Москва візьме під контроль активи Euroclear, що знаходяться на території РФ.

Окрім того, це може підштовхнути союзників Путіна до вилучення активів Euroclear в інших країнах.

Згідно з даними інсайдерів, активи Euroclear у країні-агресорці сягають 17 мільярдів євро.