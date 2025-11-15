140 млрд евро для Украины. Почему Бельгия против
Бельгия боится реакции России и последствий для своей страны
Источник:  The Wall Street Journal

Европейский Союз делает все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть вето Бельгии на плане финансирования обороны Украины за счет российских замороженных активов. Однако проблема заключается в том, что Бельгия действительно имеет веские причины бояться принятия этого решения.

  • ЕС рассматривает другие способы привлечения средств для Украины.
  • Россия или ее суды могут взять под контроль активы Euroclear.

Официальный Брюссель настроен блокировать этот план, пока не получит надежные гарантии от других членов Евросоюза.

Прежде всего, речь идет о том, что Euroclear сможет оперативно получить все средства обратно, если компания будет вынуждена вернуть активы России.

Они опасаются, что это может произойти, если предложение комиссии будет признано незаконным или если США и Россия заключат мирное соглашение, которое обяжет Euroclear вернуть деньги.

Более того, власти Бельгии боятся, что Кремль может официально конфисковать активы ее компаний в России.

Крайне высока вероятность того, что официальная Москва возьмет под контроль активы Euroclear, находящиеся на территории РФ.

Кроме того, это может подтолкнуть союзников Путина к изъятию активов Euroclear в других странах.

Согласно данным инсайдеров, активы Euroclear в стране-агрессорке достигают 17 миллиардов евро.

Бельгия хочет расширить план ЕС, включив в него поддержку стран, не входящих в ЕС, включая, возможно, США, Великобританию и Японию.

