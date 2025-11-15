140 млрд евро для Украины. Почему Бельгия против

Европейский Союз делает все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть вето Бельгии на плане финансирования обороны Украины за счет российских замороженных активов. Однако проблема заключается в том, что Бельгия действительно имеет веские причины бояться принятия этого решения.
Главные тезисы
- ЕС рассматривает другие способы привлечения средств для Украины.
- Россия или ее суды могут взять под контроль активы Euroclear.
Бельгия боится реакции России и последствий для своей страны
Официальный Брюссель настроен блокировать этот план, пока не получит надежные гарантии от других членов Евросоюза.
Прежде всего, речь идет о том, что Euroclear сможет оперативно получить все средства обратно, если компания будет вынуждена вернуть активы России.
Более того, власти Бельгии боятся, что Кремль может официально конфисковать активы ее компаний в России.
Крайне высока вероятность того, что официальная Москва возьмет под контроль активы Euroclear, находящиеся на территории РФ.
Кроме того, это может подтолкнуть союзников Путина к изъятию активов Euroclear в других странах.
Согласно данным инсайдеров, активы Euroclear в стране-агрессорке достигают 17 миллиардов евро.
