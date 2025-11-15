Украинские войска вышли из Нововасильевского на Запорожье

15 ноября Силы обороны Юга Украины официально подтвердили, что украинские подразделения вынуждены были выйти из населенного пункта Нововасиловское на Запорожском направлении на более выгодные для обороны позиции.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки на этом участке фронта произошло около 40 боевых столкновений.
- Армии РФ удается продвигаться вперед ценой колоссальных потерь.
Как развивается ситуация на фронте
По словам украинских воинов, на Запорожье и юге Днепропетровщины российские захватчики продолжают штурмы, массированные артиллерийские обстрелы, а также огневые удары.
Так, в течение 14 ноября на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано около 40 боевых столкновений.
На этом фоне враг не оставляет попыток инфильтрации в глубь украинской обороны.
Армия РФ совершила более 350 обстрелов с использованием 1500 боеприпасов.
Украинские воины успели ликвидировать около 300 солдат РФ и 58 единиц ВВТ, среди которых — танк, бронетехника, артиллерийские системы разных типов, легкомоторная техника.
В настоящее время продолжаются мероприятия по блокированию российского продвижения, а также нанесение силам врага комбинированного огневого поражения.
