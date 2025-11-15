Украинские войска вышли из Нововасильевского на Запорожье

15 ноября Силы обороны Юга Украины официально подтвердили, что украинские подразделения вынуждены были выйти из населенного пункта Нововасиловское на Запорожском направлении на более выгодные для обороны позиции.

Как развивается ситуация на фронте

По словам украинских воинов, на Запорожье и юге Днепропетровщины российские захватчики продолжают штурмы, массированные артиллерийские обстрелы, а также огневые удары.

Так, в течение 14 ноября на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано около 40 боевых столкновений.

На этом фоне враг не оставляет попыток инфильтрации в глубь украинской обороны.

Армия РФ совершила более 350 обстрелов с использованием 1500 боеприпасов.

Украинские воины успели ликвидировать около 300 солдат РФ и 58 единиц ВВТ, среди которых — танк, бронетехника, артиллерийские системы разных типов, легкомоторная техника.

В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого столкновения, а также в целях сохранения жизни военнослужащих состоялся вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасиловское на более выгодные для обороны позиции. Поделиться

Карта: DeepState

В настоящее время продолжаются мероприятия по блокированию российского продвижения, а также нанесение силам врага комбинированного огневого поражения.