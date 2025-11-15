"Розлючена божевільна". Трамп відмовився від своєї антиукраїнської союзниці

Американський лідер Дональд Трамп офіційно заявив, що остаточно відмовляється від підтримки конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка раніше була його союзницею таз затятою прихильницею.

Трамп та Грін більше не союзники

Я відмовляюся від своєї підтримки і схвалення "конгресвумен" Марджорі Тейлор Грін. Дональд Трамп Президент США

На переконання очільника Білого дому, його колишня соратниця "пішла в крайні ліві", а він не може ігнорувати такі зміни.

Вона сказала багатьом людям, що засмучена тим, що я більше не відповідаю на її телефонні дзвінки, але з 219 членами Конгресу, 53 сенаторами США, 24 членами кабінету міністрів, майже 200 країнами і в цілому нормальним життям, я не можу щодня відповідати на дзвінки розлюченої божевільної, — обурився американський лідер. Поширити

Що важливо розуміти, протягом останнього часу Грін публічно критикувала Трампа за те, що той надто зосереджений на зовнішній політиці і не робить достатньо для просування внутрішнього порядку денного.

Ба більше, вказано, що Грін підписала петицію з вимогою провести голосування з питання про оприлюднення документів Міністерства юстиції, що стосуються справи Джеффрі Епштейна.