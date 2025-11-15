"Розлючена божевільна". Трамп відмовився від своєї антиукраїнської союзниці

Американський лідер Дональд Трамп офіційно заявив, що остаточно відмовляється від підтримки конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка раніше була його союзницею таз затятою прихильницею.
Головні тези:
- Президент США стверджує, що більше не буде спілкуватися зі скандальною політикинею.
- Вона ж вимагає з'ясувати причетність Трампа до сексуальних злочинів Джеффрі Епштейна..
Трамп та Грін більше не союзники
На переконання очільника Білого дому, його колишня соратниця "пішла в крайні ліві", а він не може ігнорувати такі зміни.
Що важливо розуміти, протягом останнього часу Грін публічно критикувала Трампа за те, що той надто зосереджений на зовнішній політиці і не робить достатньо для просування внутрішнього порядку денного.
Ба більше, вказано, що Грін підписала петицію з вимогою провести голосування з питання про оприлюднення документів Міністерства юстиції, що стосуються справи Джеффрі Епштейна.
