"Розлючена божевільна". Трамп відмовився від своєї антиукраїнської союзниці
Категорія
Політика
Дата публікації

Американський лідер Дональд Трамп офіційно заявив, що остаточно відмовляється від підтримки конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка раніше була його союзницею таз затятою прихильницею.

Головні тези:

  • Президент США стверджує, що більше не буде спілкуватися зі скандальною політикинею.
  • Вона ж вимагає з'ясувати причетність Трампа до сексуальних злочинів Джеффрі Епштейна..

Трамп та Грін більше не союзники

Я відмовляюся від своєї підтримки і схвалення "конгресвумен" Марджорі Тейлор Грін.

На переконання очільника Білого дому, його колишня соратниця "пішла в крайні ліві", а він не може ігнорувати такі зміни.

Вона сказала багатьом людям, що засмучена тим, що я більше не відповідаю на її телефонні дзвінки, але з 219 членами Конгресу, 53 сенаторами США, 24 членами кабінету міністрів, майже 200 країнами і в цілому нормальним життям, я не можу щодня відповідати на дзвінки розлюченої божевільної, — обурився американський лідер.

Що важливо розуміти, протягом останнього часу Грін публічно критикувала Трампа за те, що той надто зосереджений на зовнішній політиці і не робить достатньо для просування внутрішнього порядку денного.

Ба більше, вказано, що Грін підписала петицію з вимогою провести голосування з питання про оприлюднення документів Міністерства юстиції, що стосуються справи Джеффрі Епштейна.

