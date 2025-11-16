Президент Фінляндії вказав на нову стратегічну помилку Путіна

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, зрив переговорів американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті стала серйозною "стратегічною помилкою" для влади РФ.

Путін знову припустився серйозної помилки

Як уже згадувалося раніше, в середині жовтня Білий дім офіційно підтвердив, що Трамп має намір зустрітися з Путіним у Будапешті, однак незабаром заплановані переговори були скасовані.

Що важливо розуміти, це рішення було ухвалене після телефонної розмови між шефом американської дипломатії Марко Рубіо та глави МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як вважає Стубб, глава Держдепу врешті зрозумів, що "росіяни не поступилися ні на йоту", а це означає, що "немає сенсу ставити президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає ні угоди, ні чогось іншого".

Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували. Александр Стубб Президент Фінляндії

За його словами, попри те, що лідери України та США мають "бурхливі стосунки" — він та інші європейські політики можуть допомогти стати мостом між ними.