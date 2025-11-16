Україна уразила НПЗ у Самарській області та російський склад БпЛА — відео
Україна уразила НПЗ у Самарській області та російський склад БпЛА — відео

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Сили оборони України успішно атакували потужності  Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області Росії. Ба більше, під удари захисників потрапила база зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон".

Головні тези:

  • Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. 
  • Воїни показали запуск українських реактивних дронів "Барс".

Що відомо про нові успіхи українських воїнів

Операції були здійснені з метою ослаблення наступального потенціалу армії РФ та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин російських загарбників.

Підрозділи українських військ уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ.

Що важливо розуміти, йдеться про нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого складає 8,8 млн. тонн.

Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії — є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Після атаки прогриміли потужні вибухи, почалася масштабна пожежа.

Також під удари України потрапила база зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальна станція пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Ба більше, вказано, що вдалося з'ясувати наслідки ураження НПЗ “Рязанський” — пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.

Також українські воїни показали запуск українських реактивних дронів "Барс":

