Україна уразила НПЗ у Самарській області та російський склад БпЛА — відео

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Сили оборони України успішно атакували потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області Росії. Ба більше, під удари захисників потрапила база зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон".
Головні тези:
- Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі.
- Воїни показали запуск українських реактивних дронів "Барс".
Що відомо про нові успіхи українських воїнів
Операції були здійснені з метою ослаблення наступального потенціалу армії РФ та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин російських загарбників.
Підрозділи українських військ уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ.
Що важливо розуміти, йдеться про нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого складає 8,8 млн. тонн.
Після атаки прогриміли потужні вибухи, почалася масштабна пожежа.
Також під удари України потрапила база зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальна станція пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Ба більше, вказано, що вдалося з'ясувати наслідки ураження НПЗ “Рязанський” — пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.
Також українські воїни показали запуск українських реактивних дронів "Барс":
