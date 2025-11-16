Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони успішно атакували 4 райони зосередження особового складу, 7 пунктів управління, 11 артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1 362 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 16 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 158 260 (+860) осіб
танків — 11 353 (+3) од.
бойових броньованих машин — 23 591 (+3) од.
артилерійських систем — 34 469 (+26) од.
РСЗВ — 1 543 (+2) од.
засоби ППО — 1 244 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81 286 (+409) од.
крилаті ракети — 3 940 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 464 (+68) од.
спеціальна техніка — 4 000 (+2) од.
Вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 122 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4251 обстріл, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6153 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-