Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів
Україна
Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони успішно атакували 4 райони зосередження особового складу, 7 пунктів управління, 11 артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1 362 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 16 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 158 260 (+860) осіб

  • танків — 11 353 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 23 591 (+3) од.

  • артилерійських систем — 34 469 (+26) од.

  • РСЗВ — 1 543 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 244 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81 286 (+409) од.

  • крилаті ракети — 3 940 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 464 (+68) од.

  • спеціальна техніка — 4 000 (+2) од.

Вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 122 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4251 обстріл, зокрема 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6153 дронів-камікадзе.

Сили ППО знешкодили 139 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 15-16 листопада
Партизани "АТЕШ" зупинили рух ешелонів армії РФ на Запоріжжі
“АТЕШ” здійснив нову зухвалу диверсію
Росіяни вбили 3 та поранили 14 цивільних на Донеччині й Херсонщині
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Наслідки російських атак на Україну

