Росіяни вбили 3 та поранили 14 цивільних на Донеччині й Херсонщині

Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. Так, у Донецькій та Херсонській області протягом 15 листопада внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще 14 були поранені.

Наслідки російських атак на Україну

З заявою з цього приводу виступив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 15 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Малинівці. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

За його словами, ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Що важливо розуміти, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Про ситуацію в Херсонській області розповіла місцева влада. Згідно з останніми даними, в регіоні дві людини загинули, ще 9 поранені.

Так, повідомляється, що опівночі у Дніпровському районі Херсона російські окупанти атакували з дрона чоловіка.