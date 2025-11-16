Росіяни вбили 3 та поранили 14 цивільних на Донеччині й Херсонщині
Росіяни вбили 3 та поранили 14 цивільних на Донеччині й Херсонщині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Наслідки російських атак на Україну
Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. Так, у Донецькій та Херсонській області протягом 15 листопада внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще 14 були поранені.

Головні тези:

  • Опівночі у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з дрона чоловіка.
  • У Донецькій області відомо про 9 потерпілих. 

Наслідки російських атак на Україну

З заявою з цього приводу виступив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 15 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Малинівці.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

За його словами, ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Що важливо розуміти, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Про ситуацію в Херсонській області розповіла місцева влада. Згідно з останніми даними, в регіоні дві людини загинули, ще 9 поранені.

Так, повідомляється, що опівночі у Дніпровському районі Херсона російські окупанти атакували з дрона чоловіка.

Внаслідок скидання вибухівки 37-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.Постраждалому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування, — йдеться в заяві Херсонської ОВА.

