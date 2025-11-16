Росіяни вбили 3 та поранили 14 цивільних на Донеччині й Херсонщині

Російські загарбники продовжують тероризувати різні регіони України. Так, у Донецькій та Херсонській області протягом 15 листопада внаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще 14 були поранені.
Головні тези:
- Опівночі у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з дрона чоловіка.
- У Донецькій області відомо про 9 потерпілих.
Наслідки російських атак на Україну
З заявою з цього приводу виступив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
Що важливо розуміти, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Про ситуацію в Херсонській області розповіла місцева влада. Згідно з останніми даними, в регіоні дві людини загинули, ще 9 поранені.
Так, повідомляється, що опівночі у Дніпровському районі Херсона російські окупанти атакували з дрона чоловіка.
