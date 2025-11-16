Партизани "АТЕШ" зупинили рух ешелонів армії РФ на Запоріжжі
“АТЕШ” здійснив нову зухвалу диверсію
Read in English
Джерело:  АТЕШ

Агенти “АТЕШ” звітують про здійснення нової успішної диверсії в районі Новобогданівки, Мелітопольського району, Запорізької області. Їм вдалося підпалити релейну шафу на ключовій ділянці залізниці.

Головні тези:

  • Це допомогло зірвати постачання російських окупаційних військ.
  • До операції оперативно долучилися Сили оборони України.

Ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів. Оскільки місце диверсії знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту, блоковані поїзди стали ідеальною мішенню, — йдеться в офіційній заяві.

Фото: t.me/atesh_ua/8589

За словами українських воїнів, Сили оборони України (СОУ) встигли блискавично завдати по них точний ракетний та артилерійський удар.

Що важливо розуміти, знищення ешелонів та пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало постачання російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку.

“АТЕШ” звертає увагу на те, що значний брак боєприпасів та палива вже призвели до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках.

АТЕШ доводить: ми контролюємо транспортні артерії ворога. Кожен метр залізниці — це зона нашої відповідальності!

