Партизани "АТЕШ" зупинили рух ешелонів армії РФ на Запоріжжі

Агенти “АТЕШ” звітують про здійснення нової успішної диверсії в районі Новобогданівки, Мелітопольського району, Запорізької області. Їм вдалося підпалити релейну шафу на ключовій ділянці залізниці.
Головні тези:
- Це допомогло зірвати постачання російських окупаційних військ.
- До операції оперативно долучилися Сили оборони України.
“АТЕШ” здійснив нову зухвалу диверсію
За словами українських воїнів, Сили оборони України (СОУ) встигли блискавично завдати по них точний ракетний та артилерійський удар.
Що важливо розуміти, знищення ешелонів та пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало постачання російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку.
“АТЕШ” звертає увагу на те, що значний брак боєприпасів та палива вже призвели до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-