Сили ППО знешкодили 139 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 139 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 15-16 листопада
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 листопада російські загарбники здійснювали атаку однією балістичною ракетою Іскандер-М та 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях.
  • Ворожа атака триває, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Як відпрацювала ППО 15-16 листопада

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги, — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче вилучили з резолюції ООН згадку про цілісність України та засудження РФ
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми готові". Команда Путіна публічно звернулася до України
Путін
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна почала серійно виготовляти дрони-перехоплювачі шахедів Octopus
Денис Шмигаль
Octopus

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?