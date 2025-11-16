Сили ППО знешкодили 139 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 листопада російські загарбники здійснювали атаку однією балістичною ракетою Іскандер-М та 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях.
- Ворожа атака триває, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Як відпрацювала ППО 15-16 листопада
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 100 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
