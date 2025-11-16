Силы ПВО обезвредили 139 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 ноября российские захватчики совершали атаку одной баллистической ракетой Искандер-М и 176 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 14 локациях.
- Вражеская атака продолжается, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как отработала ПВО 15-16 ноября
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 100 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Атака продолжается в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
