Силы ПВО обезвредили 139 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 ноября российские захватчики совершали атаку одной баллистической ракетой Искандер-М и 176 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Как отработала ПВО 15-16 ноября

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 100 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!