Украина начала серийно производить дроны-перехватчики шахедов Octopus
Украина начала серийно производить дроны-перехватчики шахедов Octopus

Octopus
Три компании в Украине получили технологию «Octopus» для серийного производства дронов-перехватчиков «Шахедов», еще одиннадцать готовят производственные линии.

Главные тезисы

  • Три компании в Украине получили технологию «Octopus» для серийного производства дронов-перехватчиков «Шахедов», еще одиннадцать готовят производственные линии.
  • Денис Шмигаль подчеркнул важность быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям в оборонной отрасли.
  • Дрон-перехватчик шахедов Octopus разработан Вооруженными силами Украины и успешно протестирован в боевых условиях, обладает высокой эффективностью.

Дрон-перехватчик шахедов Octopus начали производить серийно

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, технология уже передана трем первым производителям, еще одиннадцать компаний готовят производственные линии. Octopus разработана Вооруженными силами Украины и подтверждена в боевых условиях.

Дрон эффективно работает ночью, под условиями глушения сигналов и на низких высотах.

Запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее встали на защиту украинского неба.

Он добавил, что Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, усиливающим оборонную способность Украины.

