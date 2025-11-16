Украина начала серийно производить дроны-перехватчики шахедов Octopus

Три компании в Украине получили технологию «Octopus» для серийного производства дронов-перехватчиков «Шахедов», еще одиннадцать готовят производственные линии.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.
Дрон эффективно работает ночью, под условиями глушения сигналов и на низких высотах.
Он добавил, что Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, усиливающим оборонную способность Украины.
