Украина начала серийно производить дроны-перехватчики шахедов Octopus

Три компании в Украине получили технологию «Octopus» для серийного производства дронов-перехватчиков «Шахедов», еще одиннадцать готовят производственные линии.

Дрон-перехватчик шахедов Octopus начали производить серийно

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, технология уже передана трем первым производителям, еще одиннадцать компаний готовят производственные линии. Octopus разработана Вооруженными силами Украины и подтверждена в боевых условиях. Поделиться

Дрон эффективно работает ночью, под условиями глушения сигналов и на низких высотах.

Запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее встали на защиту украинского неба. Денис Шмигаль Министр обороны Украины

Он добавил, что Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, усиливающим оборонную способность Украины.