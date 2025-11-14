Україна почала серійно виготовляти дрони-перехоплювачі шахедів Octopus

Три компанії в Україні отримали технологію «Octopus» для серійного виробництва дронів-перехоплювачів «Шахедів», ще одинадцять готують виробничі лінії.

Дрон-перехоплювач шахедів Octopus почали виготовляти серійно

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, технологія вже передана трьом першим виробникам, ще одинадцять компаній готують виробничі лінії. «Octopus» розроблена Збройними силами України та підтверджена у бойових умовах.

Дрон ефективно працює вночі, під умовами глушіння сигналів і на низьких висотах.

Запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба. Денис Шмигаль Мініст оборони України

Він додав, що Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.