Україна почала серійно виготовляти дрони-перехоплювачі шахедів Octopus

Три компанії в Україні отримали технологію «Octopus» для серійного виробництва дронів-перехоплювачів «Шахедів», ще одинадцять готують виробничі лінії.
Головні тези:
- Україна розпочала виробництво дронів-перехоплювачів Octopus для захисту власного неба.
- Технологія передана трьом виробникам, ще одинадцять компаній готують виробничі лінії.
- Денис Шмигаль наголошує на важливості швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень.
Дрон-перехоплювач шахедів Octopus почали виготовляти серійно
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Дрон ефективно працює вночі, під умовами глушіння сигналів і на низьких висотах.
Він додав, що Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.
