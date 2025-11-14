Україна почала серійно виготовляти дрони-перехоплювачі шахедів Octopus
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна почала серійно виготовляти дрони-перехоплювачі шахедів Octopus

Денис Шмигаль
Octopus

Три компанії в Україні отримали технологію «Octopus» для серійного виробництва дронів-перехоплювачів «Шахедів», ще одинадцять готують виробничі лінії.

Головні тези:

  • Україна розпочала виробництво дронів-перехоплювачів Octopus для захисту власного неба.
  • Технологія передана трьом виробникам, ще одинадцять компаній готують виробничі лінії.
  • Денис Шмигаль наголошує на важливості швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень.

Дрон-перехоплювач шахедів Octopus почали виготовляти серійно

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, технологія вже передана трьом першим виробникам, ще одинадцять компаній готують виробничі лінії. «Octopus» розроблена Збройними силами України та підтверджена у бойових умовах.

Дрон ефективно працює вночі, під умовами глушіння сигналів і на низьких висотах.

Запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Мініст оборони України

Він додав, що Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Проєкт Octopus. Британія запускає виробництво дронів-перехоплювачів для України
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше показав дрон-перехоплювач OCTOPUS
Офіс Президента України
OCTOPUS буде захищати українське небо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Наддержава дронів". Як Україна змогла перевершити НАТО
дрони і ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?