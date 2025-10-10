Проєкт Octopus. Британія запускає виробництво дронів-перехоплювачів для України
Категорія
Технології
Дата публікації

Проєкт Octopus. Британія запускає виробництво дронів-перехоплювачів для України

дрон
Джерело:  Bloomberg

Британія планує налагодити випуск для України близько 2 тис дронів-перехоплювачів на місяць для збиття російських «Шахедів».

Головні тези:

Британія випускатиме по 2 тис дронів-перехоплювачів на місяць

Про це розповів британський міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард.

Перехоплювачі мають виробляти в рамках спільного українсько-британського проєкту під назвою Octopus, який був анонсований урядом Британії у вересні.

Тоді в уряді розповіли, що цей дрон розробили в Україні за підтримки британських вчених і техніків. Він успішно зарекомендував себе на полі бою.

За словами Полларда, наразі цей проєкт перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

Дуже скоро ми будемо виробляти близько 2000 дронів (перехоплювачів) на місяць і відправлятимемо їх до України, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів, — сказав британський посадовець в кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.

Він зазначив, що виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване у Британії та організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на мінливі потреби на полі бою.

Раніше в уряді Великої Британії зазначили, що дрони-перехоплювачі значно дешевші за ракети до комплексів протиповітряної оборони (ППО) та довели свою ефективність у протидії ударним безпілотникам Shahed/«Герань-2», якими Росія постійно атакує українські міста.

Поллард також розповів, що Британія планує й інші проєкти в оборонній сфері з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб.

У перспективі дрони з проєкту OCTOPUS можуть також стати елементом системи оборони для прикриття військових об’єктів і критичної інфраструктури у Великій Британії.

Категорія
Україна
Дата публікації
Україна розгорне десятки тисяч перехоплювачів для захисту від російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації
Зеленський поставив стратегічну мету українським виробникам дронів-перехоплювачів
Категорія
Світ
Дата публікації
Протидія шахедному терору Росії. Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
