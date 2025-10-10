Проєкт Octopus. Британія запускає виробництво дронів-перехоплювачів для України

Британія планує налагодити випуск для України близько 2 тис дронів-перехоплювачів на місяць для збиття російських «Шахедів».
Головні тези:
- Британія планує налагодити випуск для України близько 2 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць для боротьби з російськими дронами.
- Проєкт Octopus реалізовується українсько-британськими зусиллями та передбачає виробництво ефективних дронів-перехоплювачів.
- Дрони-перехоплювачі Octopus вже успішно протидіють ударним безпілотникам, що надходять з боку Росії.
Британія випускатиме по 2 тис дронів-перехоплювачів на місяць
Про це розповів британський міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард.
Тоді в уряді розповіли, що цей дрон розробили в Україні за підтримки британських вчених і техніків. Він успішно зарекомендував себе на полі бою.
За словами Полларда, наразі цей проєкт перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.
Дуже скоро ми будемо виробляти близько 2000 дронів (перехоплювачів) на місяць і відправлятимемо їх до України, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів, — сказав британський посадовець в кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.
Він зазначив, що виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване у Британії та організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на мінливі потреби на полі бою.
Поллард також розповів, що Британія планує й інші проєкти в оборонній сфері з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб.
У перспективі дрони з проєкту OCTOPUS можуть також стати елементом системи оборони для прикриття військових об’єктів і критичної інфраструктури у Великій Британії.
