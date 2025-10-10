Проєкт Octopus. Британія запускає виробництво дронів-перехоплювачів для України

Британія планує налагодити випуск для України близько 2 тис дронів-перехоплювачів на місяць для збиття російських «Шахедів».

Британія випускатиме по 2 тис дронів-перехоплювачів на місяць

Про це розповів британський міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард.

Перехоплювачі мають виробляти в рамках спільного українсько-британського проєкту під назвою Octopus, який був анонсований урядом Британії у вересні.

Тоді в уряді розповіли, що цей дрон розробили в Україні за підтримки британських вчених і техніків. Він успішно зарекомендував себе на полі бою.

За словами Полларда, наразі цей проєкт перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

Дуже скоро ми будемо виробляти близько 2000 дронів (перехоплювачів) на місяць і відправлятимемо їх до України, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів, — сказав британський посадовець в кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.

Він зазначив, що виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване у Британії та організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на мінливі потреби на полі бою.

Раніше в уряді Великої Британії зазначили, що дрони-перехоплювачі значно дешевші за ракети до комплексів протиповітряної оборони (ППО) та довели свою ефективність у протидії ударним безпілотникам Shahed/«Герань-2», якими Росія постійно атакує українські міста.

Поллард також розповів, що Британія планує й інші проєкти в оборонній сфері з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб.