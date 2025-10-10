Проект Octopus. Британия запускает производство дронов-перехватчиков для Украины

Британия планирует наладить выпуск для Украины около 2 тыс. дронов-перехватчиков в месяц для сбивания российских «Шахедов».

Британия будет выпускать по 2 тыс дронов-перехватчиков в месяц

Об этом рассказал британский министр по оборонной готовности и промышленности Люк Поллард.

Перехватчики должны производить в рамках совместного украинско-британского проекта под названием Octopus, анонсированного правительством Британии в сентябре.

Тогда в правительстве рассказали, что этот дрон был разработан в Украине при поддержке британских ученых и техников. Он удачно зарекомендовал себя на поле боя.

По словам Полларда, сейчас этот проект находится в стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов (перехватчиков) в месяц и отправить их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов, — сказал британский чиновник в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

Он отметил, что производство дронов-перехватчиков сначала будет расположено в Британии и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на изменяющиеся потребности на поле боя.

Ранее в правительстве Великобритании отметили, что дроны-перехватчики значительно дешевле ракет до комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и доказали свою эффективность в противодействии ударным беспилотникам Shahed/«Герань-2», которыми Россия постоянно атакует украинские города.

Поллард также рассказал, что Британия планирует и другие проекты в оборонной сфере из Украины, в частности производство планирующих бомб.