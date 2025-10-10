Проект Octopus. Британия запускает производство дронов-перехватчиков для Украины

Британия планирует наладить выпуск для Украины около 2 тыс. дронов-перехватчиков в месяц для сбивания российских «Шахедов».
Главные тезисы
- Проект Octopus – совместная инициатива Украины и Британии по производству дронов-перехватчиков для защиты от российских дронов.
- Британия планирует выпускать около 2 тыс дронов-перехватчиков ежемесячно для Украины в рамках проекта Octopus.
- Дроны-перехватчики Octopus успешно противодействуют российским ударным беспилотникам и показывают свою эффективность на поле боя.
Британия будет выпускать по 2 тыс дронов-перехватчиков в месяц
Об этом рассказал британский министр по оборонной готовности и промышленности Люк Поллард.
Тогда в правительстве рассказали, что этот дрон был разработан в Украине при поддержке британских ученых и техников. Он удачно зарекомендовал себя на поле боя.
По словам Полларда, сейчас этот проект находится в стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.
Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов (перехватчиков) в месяц и отправить их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов, — сказал британский чиновник в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.
Он отметил, что производство дронов-перехватчиков сначала будет расположено в Британии и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на изменяющиеся потребности на поле боя.
Поллард также рассказал, что Британия планирует и другие проекты в оборонной сфере из Украины, в частности производство планирующих бомб.
В перспективе дроны из проекта OCTOPUS могут также стать элементом системы обороны для прикрытия военных объектов и критической инфраструктуры в Великобритании.
