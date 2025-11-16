Партизаны "АТЕШ" остановили движение эшелонов армии РФ на Запорожье

Агенты АТЕШ отчитываются об осуществлении новой успешной диверсии в районе Новобогдановки, Мелитопольского района, Запорожской области. Им удалось поджечь релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.
Главные тезисы
- Это помогло сорвать поставки российских оккупационных войск.
- К операции оперативно подключились Силы обороны Украины.
АТЕШ совершил новую дерзкую диверсию
По словам украинских воинов, Силы обороны Украины (СОУ) успели молниеносно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар.
Что важно понимать, уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало поставки российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления.
“АТЕШ” обращает внимание на то, что значительная нехватка боеприпасов и топлива уже привели к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.
