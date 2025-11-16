Партизаны "АТЕШ" остановили движение эшелонов армии РФ на Запорожье
Украина
Партизаны "АТЕШ" остановили движение эшелонов армии РФ на Запорожье

АТЕШ совершил новую дерзкую диверсию
Источник:  АТЕШ

Агенты АТЕШ отчитываются об осуществлении новой успешной диверсии в районе Новобогдановки, Мелитопольского района, Запорожской области. Им удалось поджечь релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.

Главные тезисы

  • Это помогло сорвать поставки российских оккупационных войск.
  • К операции оперативно подключились Силы обороны Украины.

АТЕШ совершил новую дерзкую диверсию

Эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов. Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью, — сказано в официальном заявлении.

Фото: t.me/atesh_ru/8589

По словам украинских воинов, Силы обороны Украины (СОУ) успели молниеносно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар.

Что важно понимать, уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало поставки российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления.

Фото: t.me/atesh_ru/8589

“АТЕШ” обращает внимание на то, что значительная нехватка боеприпасов и топлива уже привели к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.

АТЕШ доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги — это зона нашей ответственности!

Фото: t.me/atesh_ru/8589

ПВО

