Партизаны "АТЕШ" остановили движение эшелонов армии РФ на Запорожье

Агенты АТЕШ отчитываются об осуществлении новой успешной диверсии в районе Новобогдановки, Мелитопольского района, Запорожской области. Им удалось поджечь релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.

АТЕШ совершил новую дерзкую диверсию

Эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов. Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью, — сказано в официальном заявлении.

Фото: t.me/atesh_ru/8589

По словам украинских воинов, Силы обороны Украины (СОУ) успели молниеносно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар.

Что важно понимать, уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало поставки российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления.

“АТЕШ” обращает внимание на то, что значительная нехватка боеприпасов и топлива уже привели к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.

АТЕШ доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги — это зона нашей ответственности!