Россияне убили 3 и ранили 14 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. Так, в Донецкой и Херсонской области в течение 15 ноября в результате вражеских атак погибли трое гражданских, еще 14 были ранены.
Главные тезисы
- В полночь в Днепровском районе Херсона россияне атаковали с дрона мужчину.
- В Донецкой области известно о 9 пострадавших.
Последствия российских атак на Украину
С заявлением на этот счет выступил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.
Что важно понимать, общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
О ситуации в Херсонской области рассказали местные власти. Согласно последним данным, в регионе два человека погибли, еще 9 ранены.
Так, сообщается, что в полночь в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона мужчину.
