Россияне убили 3 и ранили 14 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Россияне убили 3 и ранили 14 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Последствия российских атак на Украину
Read in English
Читати українською

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. Так, в Донецкой и Херсонской области в течение 15 ноября в результате вражеских атак погибли трое гражданских, еще 14 были ранены.

Главные тезисы

  • В полночь в Днепровском районе Херсона россияне атаковали с дрона мужчину.
  • В Донецкой области известно о 9 пострадавших.

Последствия российских атак на Украину

С заявлением на этот счет выступил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 15 ноября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Малиновке.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

По его словам, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

Что важно понимать, общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Фото: t.me/VadymFilashkin

О ситуации в Херсонской области рассказали местные власти. Согласно последним данным, в регионе два человека погибли, еще 9 ранены.

Так, сообщается, что в полночь в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона мужчину.

В результате сброса взрывчатки 37-летний херсонец получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и руки. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение, — говорится в заявлении Херсонской ОВА.

