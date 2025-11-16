Россияне убили 3 и ранили 14 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Российские захватчики продолжают терроризировать разные регионы Украины. Так, в Донецкой и Херсонской области в течение 15 ноября в результате вражеских атак погибли трое гражданских, еще 14 были ранены.

Последствия российских атак на Украину

С заявлением на этот счет выступил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 15 ноября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Малиновке. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

По его словам, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

Что важно понимать, общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Фото: t.me/VadymFilashkin

О ситуации в Херсонской области рассказали местные власти. Согласно последним данным, в регионе два человека погибли, еще 9 ранены.

Так, сообщается, что в полночь в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона мужчину.