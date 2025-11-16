Генштаб отчитывается о новых успехах украинских воинов

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно атаковали 4 района сосредоточения личного состава, 7 пунктов управления, 11 артиллерийских средств, два состава боеприпасов, радиолокационную станцию и один другой важный объект армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1362 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 16 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 158 260 (+860) человек
танков — 11 353 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 591 (+3) ед.
артиллерийских систем — 34 469 (+26) ед.
РСЗО — 1 543 (+2) ед.
средства ПВО — 1244 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 81 286 (+409) ед.
крылатые ракеты — 3 940 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 67 464 (+68) ед.
специальная техника — 4 000 (+2) ед.
Вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 122 управляемых авиабомбы.
Кроме этого, произвел 4251 обстрел, в том числе 131 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6153 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-