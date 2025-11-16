Армія Росії втрачає контроль над Куп’янськом

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов офіційно підтвердив, що російські загарбники не просто не змогли оточити українських захисників у Куп'янську, а й поступово втрачають контроль над містом.

Що відбувається в Куп’янську

Віктор Трегубов звернув увагу на те, що раніше Путін брехав, що українці в місті оточені, однак наразі російський диктатор мовчить:

Бо цього як тоді не було, так і зараз немає. Навпаки, йде тенденція до того, що росіяни дуже поступово, але втрачають контроль над містом. Поширити

За його словами, у північних районах Куп’янська російських загарбників "трохи поменшало" завдяки успішним контратакам українських захисників.

"Поки що перемогою це назвати не можна, це робочий процес… Але вже напевно можна сказати, що анонси росіян про падіння Куп'янська були трохи завчасними, — наголосив Віктор Трегубов. Поширити

Що важливо розуміти, станом на сьогодні ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною як для ЗСУ, так і для армії РФ.

Однак з російського боку логістика у місто фактично відсутня.

Не можна ігнорувати той факт, що для українських захисників логістичні проблеми також стоять дуже гостро.

Де-факто це означає, що воїни потерпають від неможливості отримати і поповнення, і боєприпаси та навіть продукти.