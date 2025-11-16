Армія Росії втрачає контроль над Куп’янськом

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов офіційно підтвердив, що російські загарбники не просто не змогли оточити українських захисників у Куп'янську, а й поступово втрачають контроль над містом.
Головні тези:
- Ситуація на цій ділянці фронту залишається складною для обох сторін.
- Однак армія РФ стикається з більшою кількістю проблем.
Що відбувається в Куп’янську
Віктор Трегубов звернув увагу на те, що раніше Путін брехав, що українці в місті оточені, однак наразі російський диктатор мовчить:
За його словами, у північних районах Куп’янська російських загарбників "трохи поменшало" завдяки успішним контратакам українських захисників.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною як для ЗСУ, так і для армії РФ.
Однак з російського боку логістика у місто фактично відсутня.
Не можна ігнорувати той факт, що для українських захисників логістичні проблеми також стоять дуже гостро.
Де-факто це означає, що воїни потерпають від неможливості отримати і поповнення, і боєприпаси та навіть продукти.
