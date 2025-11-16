Україна домовилися з Європою щодо посилення власної ППО

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна разом із союзниками змогла підготувати потужні домовленості щодо зміцнення протиповітряної оборони на тлі російської агресії.
Головні тези:
- Україна потребує багатокомпонентного захисту неба.
- Європа максимально залучена до цього процесу.
ППО України стане ще сильнішою
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що протягом минулої ночі країна-агресорка РФ запустила по Україні понад 170 дронів.
Що важливо розуміти, із них щонайменше половина — "шахеди".
Згідно з даними президента, за цей тиждень ворог атакував мирні українські міста та села близько 1000 ударними дронами, майже 980 керованими авіаційними бомбами і 36 ракетами.
Він також офіційно підтвердив, що влада підготувала нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити захист неба, стійкість і дипломатію.
Як уже згадувалося раніше, на початку листопада стало відомо, що Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.
16 листопада Володимир Зеленський пообіцяв підписати "історичну угоду" з Францією для посилення української авіації.
