Україна домовилися з Європою щодо посилення власної ППО

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна разом із союзниками змогла підготувати потужні домовленості щодо зміцнення протиповітряної оборони на тлі російської агресії.

ППО України стане ще сильнішою

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що протягом минулої ночі країна-агресорка РФ запустила по Україні понад 170 дронів.

Що важливо розуміти, із них щонайменше половина — "шахеди".

Згідно з даними президента, за цей тиждень ворог атакував мирні українські міста та села близько 1000 ударними дронами, майже 980 керованими авіаційними бомбами і 36 ракетами.

І кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба — системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Володимир Зеленський Президент України

Він також офіційно підтвердив, що влада підготувала нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити захист неба, стійкість і дипломатію.

Як уже згадувалося раніше, на початку листопада стало відомо, що Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.