Україна домовилися з Європою щодо посилення власної ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна домовилися з Європою щодо посилення власної ППО

Володимир Зеленський
ППО України стане ще сильнішою
Read in English

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна разом із союзниками змогла підготувати потужні домовленості щодо зміцнення протиповітряної оборони на тлі російської агресії.

Головні тези:

  • Україна потребує багатокомпонентного захисту неба.
  • Європа максимально залучена до цього процесу.

ППО України стане ще сильнішою

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що протягом минулої ночі країна-агресорка РФ запустила по Україні понад 170 дронів.

Що важливо розуміти, із них щонайменше половина — "шахеди".

Згідно з даними президента, за цей тиждень ворог атакував мирні українські міста та села близько 1000 ударними дронами, майже 980 керованими авіаційними бомбами і 36 ракетами.

І кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба — системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також офіційно підтвердив, що влада підготувала нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити захист неба, стійкість і дипломатію.

Як уже згадувалося раніше, на початку листопада стало відомо, що Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

16 листопада Володимир Зеленський пообіцяв підписати "історичну угоду" з Францією для посилення української авіації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Фінляндії вказав на нову стратегічну помилку Путіна
Стубб
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила НПЗ у Самарській області та російський склад БпЛА — відео
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?