Украина договорилась с Европой об усилении собственной ПВО
Украина договорилась с Европой об усилении собственной ПВО

Владимир Зеленский
ПВО Украины станет еще сильнее
По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина вместе с союзниками смогла подготовить мощные договоренности по укреплению противовоздушной обороны на фоне российской агрессии.

Главные тезисы

  • Украина нуждается в многокомпонентной защите неба.
  • Европа максимально вовлечена в этот процесс.

ПВО Украины станет еще сильнее

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что за прошедшую ночь страна-агрессорка РФ запустила по Украине более 170 дронов.

Что важно понимать, из них по меньшей мере половина — "шахеды".

Согласно данным президента, за эту неделю враг атаковал мирные украинские города и села около 1000 ударными дронами, почти 980 управляемыми авиационными бомбами и 36 ракетами.

И каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба — системы ПВО, боевая авиация, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики. Над каждым компонентом активно работаем с партнерами, чтобы придать Украине защиту.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также официально подтвердил, что власти подготовили новые сильные договоренности с Европой, чтобы существенно укрепить защиту неба, стойкость и дипломатию.

Как уже упоминалось ранее, в начале ноября стало известно, что Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.

16 ноября Владимир Зеленский пообещал подписать "историческое соглашение" с Францией для усиления украинской авиации.

