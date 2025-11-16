Украина договорилась с Европой об усилении собственной ПВО

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина вместе с союзниками смогла подготовить мощные договоренности по укреплению противовоздушной обороны на фоне российской агрессии.
Главные тезисы
- Украина нуждается в многокомпонентной защите неба.
- Европа максимально вовлечена в этот процесс.
ПВО Украины станет еще сильнее
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что за прошедшую ночь страна-агрессорка РФ запустила по Украине более 170 дронов.
Что важно понимать, из них по меньшей мере половина — "шахеды".
Согласно данным президента, за эту неделю враг атаковал мирные украинские города и села около 1000 ударными дронами, почти 980 управляемыми авиационными бомбами и 36 ракетами.
Он также официально подтвердил, что власти подготовили новые сильные договоренности с Европой, чтобы существенно укрепить защиту неба, стойкость и дипломатию.
Как уже упоминалось ранее, в начале ноября стало известно, что Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.
16 ноября Владимир Зеленский пообещал подписать "историческое соглашение" с Францией для усиления украинской авиации.
