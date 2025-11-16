Стубб озвучив невтішний прогноз щодо завершення війни РФ проти України

На переконання президента Фінляндії Александра Стубба, перемирʼя в російсько-українській війні навряд чи буде досягнуте до весни 2026. На цьому тлі він закликав союзників продовжувати підтримку України, навіть попри гучні корупційні скандали.
Головні тези:
- Стубб закликав американського президента та лідерів Європи посилити тиск на РФ.
- Є одразу кілька викликів на шляху до завершення війни.
Стубб не вірить, що війна незабаром завершиться
На його думку, американський президент Дональд Трамп та лідери Європи повинні зробити все можливе, щоб посилити тиск на РФ і російського диктатора Володимира Путіна, щоб змінити його стратегічне мислення.
Він також звернув увагу на те, що є 3 великі питання на шляху до завершення бойових дій:
гарантії безпеки для України,
відновлення її економіки,
досягнення "певного порозуміння щодо територіальних претензій".
На цьому тлі Стубб наголосив, що український лідер Володимир Зеленський повинен якомога швидше розібратися з усіма можливими корупційними скандалами, які значно псують імідж країни.
