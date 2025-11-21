Британия готова отправить войска в Украину — когда именно

Согласно данным Bloomberg, Великобритания готовится отправить военные подразделения в Украину, если мирные переговоры по завершению российско-украинской войны завершатся успешно.
Главные тезисы
- Лондон подтвердил, что хочет быть готов к завершению войны в Украине.
- Главная цель – обеспечение мира в долгосрочной перспективе.
Что известно о планах Великобритании
С комментарием по этому поводу выступил министр обороны Великобритании Джон Хили.
По его словам, официальный Лондон уже обновил свои планы по введению войск в Украину.
Что важно понимать, это должно произойти в рамках так называемой Коалиции желающих.
Командование вооруженных сил имеет четко очерченный план того, какой контингент будет направлен и где будут размещаться их штабы.
Однако этот план должен быть финализирован с другими членами коалиции с учетом потребностей Украины и скорректирован в зависимости от условий любого мирного соглашения.
Он также обратил внимание на то, что эти планы включают возможность введения "британских войск в Украину для обеспечения этого мира в долгосрочной перспективе".
По словам Хили, официальный Лондон готовится потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов (130 миллионов долларов США — ред.) на покрытие первоначальных расходов на отправку своих войск в Украину.
